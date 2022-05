"Abbiamo le prove". L'ultimo affondo di Yulia Vityazeva in diretta tv: il segreto dei "laboratori" (Di lunedì 23 maggio 2022) Yulia Vityazeva si è guadagnata le “luci della ribalta” con il suo commento sull'Eurovision Song Contest 2022. Alle indiscrezioni secondo cui gli hacker russi stavano cercando di sabotare il voto per evitare la vittoria dell'Ucraina, la propagandista del Cremlino aveva risposto chiedendo di lanciare un bel missile su Torino, luogo in cui si stava svolgendo l'evento. Alcuni nella televisione italiana hanno pensato che fosse una buona idea invitarla a parlare sui nostri schermi. E così Yulia è stata ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, dove ha detto di tutto e di più: ovviamente tutte falsità legate al pensiero unico russo e nessun contenuto utile ad alimentare il dibattito. Non è un caso che l'Italia sia l'unico paese in cui questi propagandisti vengono invitati a parlare in tv: “Il mio era un commento sul fatto che Putin ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)si è guadagnata le “luci della ribalta” con il suo commento sull'Eurovision Song Contest 2022. Alle indiscrezioni secondo cui gli hacker russi stavano cercando di sabotare il voto per evitare la vittoria dell'Ucraina, la propagandista del Cremlino aveva risposto chiedendo di lanciare un bel missile su Torino, luogo in cui si stava svolgendo l'evento. Alcuni nella televisione italiana hanno pensato che fosse una buona idea invitarla a parlare sui nostri schermi. E cosìè stata ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, dove ha detto di tutto e di più: ovviamente tutte falsità legate al pensiero unico russo e nessun contenuto utile ad alimentare il dibattito. Non è un caso che l'Italia sia l'unico paese in cui questi propagandisti vengono invitati a parlare in tv: “Il mio era un commento sul fatto che Putin ...

Advertising

GiovaQuez : Putin torna a denunciare i laboratori con 'componenti per armi batteriologiche' vicino al confine russo. 'Abbiamo l… - Giusy12053168 : RT @itsscarolaa: “in quel poco tempo abbiamo connesso molto bene, nei duetti, mentre facevamo le prove ci guardavamo, ci studiavamo, aiutav… - ediemilia : @carovana12 @AlessandroPipi4 @Manuela9679 Ecco invece io disistimo Letta e lo metto alla stessa stregua di Renzi e… - xpiccolaanima : @gyneinter e se fosse davvero così per la mia situazione familiare sarei la prima a non giustificarlo, però non abbiamo prove concrete - LDryvalley : @Morenozagor Altro che Leggi Universali della Fisica... L'unica legge che regola il caos totale dell'esistenza è qu… -