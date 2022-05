A Kherson entra in circolazione il Rublo

Advertising

Il Giornale d'Italia

...in questi scantinati passa, per dirla con le parole degli occupanti russi, "un corso di denazificazione". Così racconta Ekaterina Kolomiez che in un video diffuso dal quotidiano localeMio padrein camera e con voce molto pacata dice a me e a mia sorella: " È iniziata la guerra"...lasciare casa nostra a Leopoli dovevamo aspettare mia madre che era in viaggio di lavoro a... Ucraina, Mosca: "Kherson sotto attacco nazionalisti". Oggi entra in circolazione rublo Non si scende più in piazza a protestare, ma di nascosto le bandiere russe vengono sostituite da quelle ucraine. Chi viene scoperto scompare o finisce a frequentare corsi per riconvertirsi.