' Silvio sei grande' | Berlusconi acclamato all' uscita della pizzeria Sorbillo a Napoli

(Di domenica 22 maggio 2022) Napoi, 21 maggio 2022 'sei', 'per me sei meglio di Maradona',esce dallaGourmand sul lungomare died èdai passanti. Le immagini.

Tacco75 : @LegaSalvini matteo caro, ti sei accorto che la giorgina ti sta portando via una valanga di voti e ti ributti su silvio? basta cdx? - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: 'Silvio sei grande', Berlusconi acclamato all'uscita di una pizzeria a Napoli - RobertoSignore7 : RT @Ci1812: Ciao Marco, alla fine ti sei trovato sullo stesso carro di Silvio! Felicitazioni! - Francescoeletti : @meandme33 @Michele15299131 @LegaSalvini E niente...sei de coccio. - LucianoRomeo9 : RT @Ci1812: Ciao Marco, alla fine ti sei trovato sullo stesso carro di Silvio! Felicitazioni! -

Napoi, 21 maggio 2022 'grande', 'per memeglio di Maradona', Berlusconi esce dalla pizzeria Sorbillo Gourmand sul lungomare di Napoli ed è acclamato dai passanti. Le immagini....in frantumi le loro alleanze" dice il politologo Jacques Rupnik a proposito delle parole di...del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offertegià ...Sabato, 21 maggio 2022 Home > aiTv > "Silvio sei grande", Berlusconi acclamato all'uscita di una pizzeria a Napoli (Agenzia Vista) Napoi, 21 maggio 2022 "Silvio sei grande", "Silvio per me sei meglio ...Silvio Berlusconi ha concluso la convention di due giorni di Forza Italia a Napoli. Campagna elettorale lanciata verso le Politiche 2023. Ecco le sue parole.