Juve, Chiellini e l'addio da guerriero: 'Fino alla fine' (Di domenica 22 maggio 2022) Quello che Giorgio Chiellini aveva vissuto nell'emozionante notte del 16 maggio all'Allianz Stadium, con la standing ovation dei tifosi della Juve e gli abbracci con compagni e tifosi prima, durante e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 maggio 2022) Quello che Giorgioaveva vissuto nell'emozionante notte del 16 maggio all'Allianz Stadium, con la standing ovation dei tifosi dellae gli abbracci con compagni e tifosi prima, durante e ...

Advertising

Gazzetta_it : Chiellini lascia da Chiellini: chiude la vita juventina con una maschera di sangue. Ora Los Angeles - juventusfc : Tutti per @chiellini ?? Gli abbracci per dire quello che le parole non riescono a spiegare. #THEGR3ATCHIELLO ????… - forumJuventus : ?? Cambio per la Juve, niente turbante per Giorgione OUT Chiellini IN Rugani #FiorentinaJuve 1-0 - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: FIORENTINA-JUVE, Le pagelle della - LucaRuss0 : FIORENTINA-JUVE, Le pagelle della Gazzetta: Chiellini si salva, Kean e Rabiot ingenui -