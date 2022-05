Covid oggi Roma, 953 contagi. Nel Lazio 1.716 casi e 3 morti (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.716 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. “oggi nel Lazio, su 13.662 tamponi, si registrano 1.716 nuovi casi positivi (-763). Tre i decessi (-4), 729 i ricoverati (-16), 44 le terapie intensive (+2) e 2.003 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%, mentre i casi a Roma sono 953” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.716 i nuovida coronavirus22 maggio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. “nel, su 13.662 tamponi, si registrano 1.716 nuovipositivi (-763). Tre i decessi (-4), 729 i ricoverati (-16), 44 le terapie intensive (+2) e 2.003 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%, mentre isono 953” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

