Cagliari in B | Giulini perde le staffe | surreale lite con Caressa

Dopo la retrocessione in Serie B del suo Cagliari, Giulini ha avuto un duro scontro in diretta a 'Sky Sport' con Caressa. Nonostante il capitombolo della Salernitana contro l'Udinese per 0-4, il Cagliari è retrocesso. I sardi, infatti, non sono andati oltre allo 0-0 contro il Venezia già retrocesso. I sardi ritornano in Serie B Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlfredoPedulla : #Giulini accetti la retrocessione figlia di mille errori. #Cagliari ha bisogno di una strategia che prescinda da un… - gippu1 : Dopo 12 anni uno scudetto tornerà a essere assegnato all'ultima giornata (non succedeva dal 2010). In coda il Venez… - Astrusa__ : Giulini si è incazzato con Caressa perché ha messo in giro la voce che il Cagliari era in vendita? Ho capito bene?… - M2000Philip : RT @AlfredoPedulla: #Giulini accetti la retrocessione figlia di mille errori. #Cagliari ha bisogno di una strategia che prescinda da un eso… - Stefaniaugo77 : RT @SportRepubblica: Giulini a Caressa: 'Con te non parlo, hai infamato il Cagliari' [aggiornamento delle 23:31] -