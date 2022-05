Angri fa valere il fattore campo | battuta la Ble Juvecaserta Academy

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) –fail vantaggio dele si aggiudica gara1 di semifinale superando la Ble per 77-75 dopo un tempo supplementare. Caserta, dal canto suo, ha il grande rammarico di non aver chiuso la gara quando ne ha avuta la possibilità sia nei minuti finali del tempo regolamentare che nell’overtime quando in entrambe le occasioni non è riuscita a concretizzare le ultime azioni di gioco. La partita è stata quanto mai equilibrata con le due formazioni che hanno avuto vantaggi minimi (+7 per i locali, +5 per gli ospiti). I salernitani hanno sfruttato la grande serata nel tiro dalla distanza di De Martino e la presenza sotto canestro di Markovic, mentre i bianconeri hanno peccato in continuità perdendo banalmente alcune occasioni favorevoli. L’avvio è stato ...

