Accoltellato al collo durante una lite e in fin di vita | tentato omicidio a Torvaianica

(Di domenica 22 maggio 2022), sul litorale romano. Una persona di 47 anni è in fin didopo essere stata ferita con un arma da taglio al. È successo questa mattina, intorno alle ore 8.30 in via Po, nella località di Campo Ascolano. A lanciare l'allarme alcuni residenti che si sono trovati l'uomo in una pozza di sangue, in prossimità di un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed eliambulanza per soccorrere l'uomo e trasferirlo con urgenza all'ospedale San Camillo. Le sue condizioni sono gravi. Le indagini in corso sono state affidate alla Compagnia dei carabinieri di Pomezia, diretta dal Capitano Marcello Pezzi. In caserma i testimoni che potranno aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica dell'aggressione.