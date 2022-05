Verissimo: Silvia ospita i talenti di Amici. “E’ stato stranissimo…” (Di sabato 21 maggio 2022) Nel salotto di Verissimo ci sono tre dei grandi protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino e i cantanti sono apparsi emozionati. La padrona di casa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 21 maggio 2022) Nel salotto dici sono tre dei grandi protagonisti dell’ultima edizione didi Maria De Filippi. Il ballerino e i cantanti sono apparsi emozionati. La padrona di casa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteorenzi : Una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Partendo dall’immagine de “Il Mostro” che in questi anni mi hann… - _nmrpm___ : Silvia Toffanin mentre dice che a lei piace l'amore davanti ad albe e Serena pensa solo a Carola e Luigi… - tapiocafuscanj : RT @solacomeabolo: silvia abbiamo notato che ti piacciono le storie d'amore, abbiamo notato #verissimo - stecazzodiansie : A SILVIA PIACCIONO LE STORIE D'AMORE?? #verissimo - Dp25Susanna : 'A me piacciono le storie d'amore' Non l'avevamo capito Silvia. ?? #Verissimo -