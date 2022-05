Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “232 bambini uccisi da inizio guerra” (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 232 i bambini rimasti uccisi e più di 430 quelli rimasti feriti in Ucraina dal 24 febbraio scorso, con l’inizio dell’invasione russa e della guerra. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, come riporta Ukrinform, aggiungendo che la maggior parte delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Sono 232 irimastie più di 430 quelli rimasti feriti indal 24 febbraio scorso, con l’dell’invasione russa e della. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, come riporta Ukrinform, aggiungendo che la maggior parte delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,e Kharkiv. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

