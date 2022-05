Ultime Notizie – Lione vince Champions League Donne, 3-1 al Barcellona in finale (Di sabato 21 maggio 2022) Per l’ottava volta nella sua storia, il Lione è sul tetto d’Europa vincendo la Women’s Champions League a Torino. All’Allianz Stadium, la squadra francese ha battuto 3-1 il Barcellona campione in carica. L’avvio è stato tutto della squadra di Sonia Bompastor. Il Lione al 6? si è portato in vantaggio con un gol stupendo dalla distanza di Amandine Henry. Al 23? è arrivato il raddoppio del Lione con un colpo di testa di Ada Hegerberg. La norvegese, al 33?, ha servito a Macario anche la palla del 3-0, con il Barcellona – seguito a Torino da 15mila tifosi – alle corde. Nel finale di primo tempo, il pallone d’oro Alexia Putellas ha raccolto il cross da destra di Graham Hansen e ha superato Endler per la rete del 3-1 che ha ridato speranza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Per l’ottava volta nella sua storia, ilè sul tetto d’Europando la Women’sa Torino. All’Allianz Stadium, la squadra francese ha battuto 3-1 ilcampione in carica. L’avvio è stato tutto della squadra di Sonia Bompastor. Ilal 6? si è portato in vantaggio con un gol stupendo dalla distanza di Amandine Henry. Al 23? è arrivato il raddoppio delcon un colpo di testa di Ada Hegerberg. La norvegese, al 33?, ha servito a Macario anche la palla del 3-0, con il– seguito a Torino da 15mila tifosi – alle corde. Neldi primo tempo, il pallone d’oro Alexia Putellas ha raccolto il cross da destra di Graham Hansen e ha superato Endler per la rete del 3-1 che ha ridato speranza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - junews24com : Fiorentina Juve: i viola vanno in Europa e pungono i bianconeri - FOTO - - junews24com : Torneo estivo Juve: in programma due test negli USA. TUTTE le novità - - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -