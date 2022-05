Strakosha lascia la Lazio a fine contratto: ha l’accordo col Fulham (Di sabato 21 maggio 2022) La partita di stasera è l’ultima dell’esperienza di Tomas Strakosha, portiere della Nazionale albanese, alla Lazio. Il portiere lascia la squadra biancoceleste a scadenza di contratto dopo 207 presenze e quattro trofei. Firmerà col Fulham, promosso in Premier dopo un anno in seconda divisione, a parametro zero. Lo fa sapere il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. Con l’ex squadra di Anguissa Strakosha firmerà un contratto di quattro anni. A questo punto, diventa ancora più impellente per la Lazio la ricerca di un portiere sul mercato, visto che Reina non dà alcuna garanzia e che ha perso il posto nonostante il suo antico feeling con Sarri. Tra gli obiettivi di Lotito, come s’è letto nelle scorse settimane sui principali quotidiani sportivi, ci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) La partita di stasera è l’ultima dell’esperienza di Tomas, portiere della Nazionale albanese, alla. Il portierela squadra biancoceleste a scadenza didopo 207 presenze e quattro trofei. Firmerà col, promosso in Premier dopo un anno in seconda divisione, a parametro zero. Lo fa sapere il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. Con l’ex squadra di Anguissafirmerà undi quattro anni. A questo punto, diventa ancora più impellente per lala ricerca di un portiere sul mercato, visto che Reina non dà alcuna garanzia e che ha perso il posto nonostante il suo antico feeling con Sarri. Tra gli obiettivi di Lotito, come s’è letto nelle scorse settimane sui principali quotidiani sportivi, ci ...

