Spalletti: «Ho dato l’ok alla permanenza di Mertens. È un leader dello spogliatoio, bisogna stare attenti» (Di sabato 21 maggio 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione di Spezia-Napoli, sono state molte le domande rivolte a Luciano Spalletti sul futuro di Mertens e di Ospina. Il tecnico ha parlato del belga tornando, come fatto più volte, a parlare della necessità di mantenere l’equilibrio della squadra in campo. In particolare quando Mertens viene schierato con Osimhen. «Far giocare Mertens e Osimhen insieme con Anguissa è una valutazione diversa che quando Anguissa non c’è». Spalletti ha risposto così alla domanda diretta: Ospina e Mertens resteranno? «Il fine ciclo di diversi giocatori poteva diventare un po’ pericoloso, si parlava anche di diversi leader in scadenza, la partenza del capitano che già da gennaio sapevamo sarebbe accaduta e andava gestita, e siamo stati ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione di Spezia-Napoli, sono state molte le domande rivolte a Lucianosul futuro die di Ospina. Il tecnico ha parlato del belga tornando, come fatto più volte, a parlare della necessità di mantenere l’equilibrio della squadra in campo. In particolare quandoviene schierato con Osimhen. «Far giocaree Osimhen insieme con Anguissa è una valutazione diversa che quando Anguissa non c’è».ha risposto cosìdomanda diretta: Ospina eresteranno? «Il fine ciclo di diversi giocatori poteva diventare un po’ pericoloso, si parlava anche di diversiin scadenza, la partenza del capitano che già da gennaio sapevamo sarebbe accaduta e andava gestita, e siamo stati ...

