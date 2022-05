Sassuolo, Magnanelli: “Non ci tireremo indietro, mi aspetto una giornata di sport” (Di sabato 21 maggio 2022) Sassuolo Magnanelli MILAN – Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, parlando dell’ultima gara contro il Milan. Ecco quanto affermato. “Mi aspetto una giornata di sport, non è un modo di dire, e dentro una giornata di sport c’è tutto: sportività, voglia di prevalere sull’avversario. Giocheremo per vincere sapendo che affronteremo una squadra che non vince lo Scudetto da 10 anni e ha la possibilità di vincere lo Scudetto. Se perdiamo non è perché ci siamo tirati indietro, se vinciamo sarà perché siamo stati bravi, siamo stati il Sassuolo, abbiamo talento e una squadra forte. Di sicuro non ci tireremo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022)MILAN – Francesco, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in conferenza stampa, parlando dell’ultima gara contro il Milan. Ecco quanto affermato. “Miunadi, non è un modo di dire, e dentro unadic’è tutto:ività, voglia di prevalere sull’avversario. Giocheremo per vincere sapendo che affronteremo una squadra che non vince lo Scudetto da 10 anni e ha la possibilità di vincere lo Scudetto. Se perdiamo non è perché ci siamo tirati, se vinciamo sarà perché siamo stati bravi, siamo stati il, abbiamo talento e una squadra forte. Di sicuro non ci...

