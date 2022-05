Rifiuti | Rixi | ' M5s contro termovalorizzatore spera Liguria affoghi nell' immondizia'

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 20 mag. Adnkronos) - "Se il M5s pensa che ladebba affogarecome ha fatto Romao sciagurato quinquennio del sindaco Virginia Raggi ha proprio sbagliato strada. La Lega non lo permetterà mai. I grillini sono e saranno sempre il partito del No a prescindere, del no al progresso, del no allo sviluppo. Rinunciare alinvuol dire rinunciare a trasformare iin risorsa energetica ed economica. Hanno riportato indietro le lancette del progresso a Roma e Torino, non permetteremo mai ai grillini di rallentare lo sviluppo della". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo, segretario Lega in

