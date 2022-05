Pogba torna alla Juventus a parametro zero, per il francese contratto triennale da 10 milioni all'anno (Di sabato 21 maggio 2022) Paul Pogba è vicinissimo al ritorno alla Juventus . Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista francese avrebbe detto sì alla proposta bianconera preferendola a quella, ricchissima, del Psg e rinunciando a parte dei soldi che avrebbe incassato ... Leggi su blitzquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Paulè vicinissimo al ritorno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampistaavrebbe detto sìproposta bianconera preferendola a quella, ricchissima, del Psg e rinunciando a parte dei soldi che avrebbe incassato ...

Advertising

BojackXVI : RT @stebellentani: Non mi stupisce e fa parte del gioco, ma nello storytelling bianconero (cioè su tutti i giornali) Dybala è quello rotto… - lymp59 : RT @dreaminhogvarts: Un anno di magia di Dybala e Pogba, Paul se ne va e Paulo rimane, Paulo c'è, Paulo c'è e forse torna Paul, no Paul non… - senisregna : @m_dirosa @LeonettiFrank Pogba viene a zero…e se Pogba torna ai suoi livelli De Jong gli fa le seghe - Federic71692296 : RT @stebellentani: Non mi stupisce e fa parte del gioco, ma nello storytelling bianconero (cioè su tutti i giornali) Dybala è quello rotto… - Laventina4 : RT @dreaminhogvarts: Un anno di magia di Dybala e Pogba, Paul se ne va e Paulo rimane, Paulo c'è, Paulo c'è e forse torna Paul, no Paul non… -