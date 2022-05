Orlando | “Aumentare gli investimenti sull’innovazione e la ricerca”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 21 maggio 2022) PARMA – “Il modello su cui possiamo stare nella competizione globale non può essere più quello della riduzione dei costi. Dobbiamoretribuzioni e produttività attraverso un aumento deglie la. Se non decidiamo rapidamente, rimanendo nel mezzo, perdiamo treni sul terreno della competitività. A tutti i livelli istituzionali, dai Comuni al nazionale, siamo in un passaggio in cui o reinterpretiamo il centrosinistra come campo di lotta alle diseguaglianze, come campo di difesa delle lotte del lavoro o rischiamo di non interpretare una domanda che proviene dai cittadini. E con l’inflazione questa questione diventa ancora più dirompente”. Così il ministro del lavoro, Andrea, che oggi è a Parma per sostenere il Pd e la coalizione con Michele Guerra ...