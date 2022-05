Lucio Anneo Seneca | l’eroe simbolo dello stoicismo

(Di sabato 21 maggio 2022)(nato a Cordova nel 4 sec. a. C., morto a Roma il 19 Aprile 65 ) fu un illustre filosofo, scrittore e politico romano. Ricoprì la carica di senatore e questore durante l’età giulio-claudia. Egli fu, inoltre, un noto esponente, una corrente fondata nel 300 a. C. in Grecia da Zenone di Cizio. Il suo lascito influenzò grandemente loromano; tra i suoi allievi si annoverano: Gaio Musonio Rufo, maestro di Epitteto (filosofo greco), e Aruleno Rustico, nonno di Quinto Giunio Rustico (maestro dell’imperatore Marco Aurelio).fu maestro di Nerone, lo stesso che lo accusò di essere coinvolto nella congiura di Pisone a sua detta architettata contro di lui, condannandolo a morte. Gli storici dubitano fortemente del suo reale ...

Advertising

713_nando : RT @teboor81: Ogni piacere ha il suo momento culminante quando sta per finire. (Lucio Anneo Seneca) - _nataieri : RT @Rc95_inv: “Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma spreca l'oggi.” #LucioAnneoSeneca #21maggio 4 a.c. #BOT… - SignoraDelleOr1 : RT @Rc95_inv: “Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma spreca l'oggi.” #LucioAnneoSeneca #21maggio 4 a.c. #BOT… - DanielaTartagl7 : RT @Rc95_inv: “Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma spreca l'oggi.” #LucioAnneoSeneca #21maggio 4 a.c. #BOT… - Mariari30057064 : RT @Rc95_inv: “Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma spreca l'oggi.” #LucioAnneoSeneca #21maggio 4 a.c. #BOT… -

Cronaca Qui

Seneca ) - Quello che non tornerà mai più è proprio ciò che rende la vita così dolce. ( Emily Dickinson ) - Ciò che mi spaventa è che le persone si accontentano di ciò che non è affatto ...Seneca - Filosofo, drammaturgo e politico) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (Articolo 1 della Costituzione italiana) Supermercati aperti 1 maggio 2022: ecco ... L’anniversario Per il commento dell’ultima uscita viola a Genova caduta nel famigerato giorno dello ‘ scudetto rubato’ ( 16 maggio 1982), ci affidiamo ad un’aforisma trovato sui ...Ameglia – Ha 18 anni appena compiuti ed è il miglior latinista d’Europa. Di Matteo Palandri, studente del liceo classico Parentucelli di Sarzana, sentiremo sicuramente parlare. Non solo perché il nome ...