La guerra di Michele Santoro: “Bombardiamo l’informazione Rai: 1700 giornalisti a senso unico…” (video) (Di sabato 21 maggio 2022) Michele Santoro la lancia la sua “bomba” sulla Rai, accusata di fare informazione col bavaglio. “In Rai ci sono 1700 giornalisti, quanti hanno preso posizione critica sulla guerra? Quasi nessuno. Bombardiamo l’informazione che fa la Rai. Chiediamoci se siamo più americani o più russi, se l’informazione ufficiale, il servizio pubblico, è così omogenea e così militarizzata cosa resta per contrapporsi a questo? La rete, lì pareri sono molto diversi, ognuno crea e si riconosce in una certa community”, ha detto ieri il giornalista a “L’aria che tira” sulla Sette. Le “bombe metaforiche” di Santoro sulla Rai “Bombardiamo metaforicamente”, obietta la conduttrice Myrta Merlino. “Una metafora, certo, ma che vale per tutti. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022)la lancia la sua “bomba” sulla Rai, accusata di fare informazione col bavaglio. “In Rai ci sono, quanti hanno preso posizione critica sulla? Quasi nessuno.che fa la Rai. Chiediamoci se siamo più americani o più russi, seufficiale, il servizio pubblico, è così omogenea e così militarizzata cosa resta per contrapporsi a questo? La rete, lì pareri sono molto diversi, ognuno crea e si riconosce in una certa community”, ha detto ieri il giornalista a “L’aria che tira” sulla Sette. Le “bombe metaforiche” disulla Rai “metaforicamente”, obietta la conduttrice Myrta Merlino. “Una metafora, certo, ma che vale per tutti. ...

