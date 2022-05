Incidente in Fi - Pi - Li, traffico bloccato tra Pontedera Ovest e il bivio Pisa - Livorno (Di sabato 21 maggio 2022) Coda in Fi - Pi - Li (foto repertorio) Pontedera (Pisa), 21 maggio 2022 - A causa di un grave Incidente e delle operazioni di soccorso è bloccato il traffico sulla strada di grande comunicazione ... Leggi su lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Coda in Fi - Pi - Li (foto repertorio)), 21 maggio 2022 - A causa di un gravee delle operazioni di soccorso èilsulla strada di grande comunicazione ...

Advertising

PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Incidente in FiPiLi, traffico in tilt - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #incidente - FI - PI - LI ??????Coda di 7 km tra Pontedera Est e Diramazione per Pisa > Livorno ? str… - muoversintoscan : ?? In #FiPiLi in direzione #Livorno tra Pontedera Ovest e il Bivio Pisa/Livorno traffico BLOCCATO per incidente #viabiliTOS - CCISS_Ministero : S01 Strada Grande Comunicazione Fi-Pi-Li (per Livorno) traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Pontedera Ove… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento Fano - Raccordo Per Fossombrone (Km 1… -