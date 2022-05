“Il sesso biologico esiste”. E la prendono a sputi perché “omofoba” (Di sabato 21 maggio 2022) Zuppa di Porro. Fermi tutti Berlusca non è più uno statista, troppo amico di Putin. rampini smonta coloro che pensano che l’america ci guadagni dalla guerra. Quel video delle esecuzioni di Bucha che dovrebbero far vergognare Putin. Gramellini se la prende con chi ha dubitato. borriell dice di no a Di maio. Meotti sul Foglio e la ragaza bullizzata perchè dice che il sesso esiste e sempre sul Foglio, tra i pochi a farlo, la battaglia per i referendum. Gelmini e il significato della sua toccata e fuga a Napoli alla convention di Forza Italia. Netflix transa con il fisco italiano 56 milioni. é morto Lembo il mito di anema e core draghi e la sua foto a scuola senza maschera indigan, giustamente, Rico. riparte la guerra delle scimmie #rassegnastampa21maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 21 maggio 2022) Zuppa di Porro. Fermi tutti Berlusca non è più uno statista, troppo amico di Putin. rampini smonta coloro che pensano che l’america ci guadagni dalla guerra. Quel video delle esecuzioni di Bucha che dovrebbero far vergognare Putin. Gramellini se la prende con chi ha dubitato. borriell dice di no a Di maio. Meotti sul Foglio e la ragaza bullizzata perchè dice che ile sempre sul Foglio, tra i pochi a farlo, la battaglia per i referendum. Gelmini e il significato della sua toccata e fuga a Napoli alla convention di Forza Italia. Netflix transa con il fisco italiano 56 milioni. é morto Lembo il mito di anema e core draghi e la sua foto a scuola senza maschera indigan, giustamente, Rico. riparte la guerra delle scimmie #rassegnastampa21maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.

SimoPillon : Con la scusa dell'#omotransfobia portano a scuola l'agenda #LGBT. Il sesso biologico non conta nulla, l'importante… - Tikayo_Fomori : @DrowningInBlack Beh ha ragione di esistere, perchè si riferisce al sesso biologico quindi è tutto normale e inoffensivo - PatriceTerribil : @sailorlagna Vi riempite la bocca di niente. Il sesso biologico è indiscutibile. le scelte personali verranno più… - DrowningInBlack : @Tikayo_Fomori Io sono contraria a tutte le etichette, i bambini, così come gli adulti in generale dovrebbero esser… - Deliademarinis1 : @madforfree ...e che noia!...'le alunne e gli alunni'...'le studentesse e gli studenti'...con i miei studenti (ben… -