Elezioni politiche | anche Renzi fa una profezia | “I 5 stelle non arriveranno al voto | sono divisi”

(Di sabato 21 maggio 2022) “Io credo che i 5nonalledel 2023. Non ci arrivano,”.le parole del leader di Italia Viva, Matteo, in conferenza stampa a Milano prima della presentazione del suo nuovo libro Il mostro al teatro Parenti. Sul futuro dell’esecutivo invece si dice ottimista: “Il governo arriverà al 2023? perché “i grillini restano lì abbarbicati e aggrappati alle poltrone”. Attacco direttoa Giuseppe Conte: “Non è capace. Da quando ha perso Palazzo Chigi non ce la fa più”, ha detto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.