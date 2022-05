Elezioni, Letta: “Se vince destra governa 5 anni, Pd non farà protezione civile” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Le prossime Elezioni saranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos’è, dove andava. Gli italiani hanno capito cos’è la destra. Le prossime Elezioni saranno un confronto tra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall’altra parte, ma gli italiani devono sapere una cosa: se vincerà la destra, loro governeranno per cinque anni, non ci vengano a chiedere di fare la protezione civile del nostro Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, partecipando a una iniziativa elettorale a Pistoia in vista delle prossime amministrative. “L’ho detto e lo ripeto: andremo al governo solo se gli italiani ci daranno la vittoria elettorale”, ha rimarcato l’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Le prossimesaranno uno spartiacque in cui tutto sarà chiaro: Salvini è stato provato al governo, si è capito cos’è, dove andava. Gli italiani hanno capito cos’è la. Le prossimesaranno un confronto tra noi da una parte e le destre di Salvini e Meloni dall’altra parte, ma gli italiani devono sapere una cosa: serà la, loro governeranno per cinque, non ci vengano a chiedere di fare ladel nostro Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, partecipando a una iniziativa elettorale a Pistoia in vista delle prossime amministrative. “L’ho detto e lo ripeto: andremo al governo solo se gli italiani ci daranno la vittoria elettorale”, ha rimarcato l’ex ...

