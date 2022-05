Atalanta-Empoli, la nostra diretta (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. L’ultima speranza. Per tornare (o sperare di tornare) a vivere le notti magiche in Europa l’Atalanta deve battere l’Empoli nella 38esima partita di un campionato partito alla grande e concluso in difficoltà. Ma non solo, perchè la Dea per staccare il biglietto per la Conference League deve anche sperare in un risultato negativo della Fiorentina contro la Juve. Le formazioni ufficiali Atalanta (3-4-1-2): Musso; de Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Cittadini, Scalvini, Miranchuk, Cissé, Ilicic, Pessina, Demiral. Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Cutrone, La Mantia. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. L’ultima speranza. Per tornare (o sperare di tornare) a vivere le notti magiche in Europa l’deve battere l’nella 38esima partita di un campionato partito alla grande e concluso in difficoltà. Ma non solo, perchè la Dea per staccare il biglietto per la Conference League deve anche sperare in un risultato negativo della Fiorentina contro la Juve. Le formazioni ufficiali(3-4-1-2): Musso; de Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Cittadini, Scalvini, Miranchuk, Cissé, Ilicic, Pessina, Demiral.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Cutrone, La Mantia. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. A ...

