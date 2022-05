Allegri, il giorno esatto in cui ha deciso di fare l’allenatore (Video) (Di sabato 21 maggio 2022) In questa stagione Allegri è finito al centro di diverse polemiche; cerchiamo di capire come il tecnico ha deciso di fare l’allenatore. La Juventus chiuderà il campionato al quarto posto, con due finali perse e l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale; una stagione difficile, impossibile da considerare positiva ma anche da insegnamento per il futuro. I bianconeri, infatti, ora vogliono solo ripartire per tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo. Il prossimo anno ci sarà ancora Allegri sulla panchina nonostante le polemiche che hanno accompagnato la stagione del tecnico. AnsafotoIl ritorno di Allegri non è stato visto di buon occhio da tutta la tifoseria bianconera e, possiamo dire, come il suo primo anno di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 21 maggio 2022) In questa stagioneè finito al centro di diverse polemiche; cerchiamo di capire come il tecnico hadi. La Juventus chiuderà il campionato al quarto posto, con due finali perse e l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale; una stagione difficile, impossibile da considerare positiva ma anche da insegnamento per il futuro. I bianconeri, infatti, ora vogliono solo ripartire per tornare a dominare il calcio italiano ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo. Il prossimo anno ci sarà ancorasulla panchina nonostante le polemiche che hanno accompagnato la stagione del tecnico. AnsafotoIl ritorno dinon è stato visto di buon occhio da tutta la tifoseria bianconera e, possiamo dire, come il suo primo anno di ...

Advertising

RunawayAgain : @Vink901 Se il giorno in cui Allegri dovesse andare via ci saranno vedove che lo seguiranno nel tifo queste non sar… - Saccente_ : RT @enzomarangio: Gli anti allegriani sappiano una cosa: se #Pogba ha scelto la #Juventus riducendosi di tanto l'ingaggio è anche grazie al… - TomsFin : Prendo spunto da questo articolo sull'annata e su Allegri per soffermarmi su alcune cose che nell'articolo hanno ri… - AJG_Official : Tra qualche giorno live con pagellone finale, sono indeciso con il voto ad Allegri, 5 o 5.5? - StefaniaStefyss : RT @enzomarangio: Gli anti allegriani sappiano una cosa: se #Pogba ha scelto la #Juventus riducendosi di tanto l'ingaggio è anche grazie al… -