Alicia Keys lancia la sua nuova collezione di make-up

Leggi su velvetmag

(Di sabato 21 maggio 2022)You è la-up presentata daSoulcare, il brand beauty che rappresenta l’idea di bellezza diè molto legata alla sua bellezza naturale e sa perfettamente che, per abbracciarla, c’è bisogno di tempo. Nell’arco della sua lunga carriera, la cantante si è spesso schierata in prima linea contro gli standard imposti dalla società, scegliendo persino di supportare il movimento free-up. Nel 2016, infatti, la popstar ha rivoluzionato i canoni beauty proponendo look senza l’utilizzo di-up, una scelta che ha catturato l’attenzione di altre celebrità.. Crediti: InstagramCon il tempo, ...