Voti irregolari all’Eurovision | Ebu fa chiarezza Coinvolta anche San Marino

(Di venerdì 20 maggio 2022) Eurovision 2022 In seguito al ricalcolo deiSong Contest, fortemente contestato dagli Stati coinvolti nell’affaire, l’EBU ha motivato la sua decisione con un comunicato, chiarendo per quale ragione alcuni modelli di votazione sono stati consideratie dunque non idonei. Eurovision 2022: icontestati Dopo aver confermato che i sei paesi coinvolti nella votazione irregolare erano Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San, l’EBU ha osservato che, nel corso della seconda semifinale, quattro delle sei giurie hanno collocato cinque degli altri paesi nella loro Top5 (tenendo ovviamente conto del fatto che ciascun partecipante non si poteva votare da solo). Si tratta, più specificamente, dell’Azerbaigian, della Georgia, della Romania e di San ...

Advertising

Creailtuoaccou6 : RT @IlContiAndrea: L'Ebu denuncia nella 2 semifinale voti irregolari delle giurie Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San… - ___saturnalia_ : RT @IlContiAndrea: L'Ebu denuncia nella 2 semifinale voti irregolari delle giurie Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San… - FredMosby_ : RT @darkap89: Di conseguenza quei voti sono stati ritenuti irregolari nella Semifinale 2. I punti scartati e rimpiazzati con un processo au… - SanremoESC : RT @IlContiAndrea: L'Ebu denuncia nella 2 semifinale voti irregolari delle giurie Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San… - yohkatheryn : ranca c'è un motivo se cipro non si è qualificata e non sono i voti irregolari -

...ammetteva di aver riscontrato durante la seconda semifinale "alcuni pattern di votonei ... mentre San Marino ha scelto la via del silenzio - ha accusato l'Ebu di aver cambiato idella ...'Come comunicato sabato 14 maggio, il partner votante paneuropeo indipendente dell'Unione europea di radiodiffusione (EBU) ha rilevato modelli di votoneidella giuria di sei paesi ...In seguito al ricalcolo dei voti all’Eurovision Song Contest ... chiarendo per quale ragione alcuni modelli di votazione sono stati considerati irregolari e dunque non idonei. Dopo aver confermato che ...Si tratta di Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San Marino, scrive in un comunicato l'unione dei broadcaster pubblici europei ...