Vaiolo delle scimmie, nuovi casi. Lo Spallanzani: "Attenzione ma nessun allarme" (Di venerdì 20 maggio 2022) Crescono, anche se di poco, i casi confermati in Italia di pazienti affetti da Vaiolo delle scimmie. Si tratta in tutto, adesso, di 3 persone, in cura all'Istituto di malattie infettive Spallanzani di Roma. Al caso di ieri 19 maggio – un uomo rientrato da un soggiorno alle Isole Canarie – se ne aggiungono altri 2: lo confermano le analisi. Sono correlati al caso zero. Le tre persone contagiate "sono trattate con una terapia sintomatica allo stato sufficiente", comunica lo Spallanzani. In una nota i sanitari romani spiegano che "presso l'Istituto sono disponibili, comunque, farmaci antivirali che potrebbero essere impiegati in via sperimentale qualora si rendesse necessaria una terapia specifica". Non esiste, infatti, al momento, una terapia specifica per la cura del cosiddetto ...

