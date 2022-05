Vaiolo delle scimmie: altri due casi confermati allo Spallanzani, salgono a tre in Italia (Di venerdì 20 maggio 2022) salgono a tre i casi Italiani accertati di Vaiolo delle scimmie e sono tutti in carico all’Istituto Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Sono correlati al caso zero. “Primo messaggio da dare: nessun allarme. Situazione da tenere sotto controllo ma non desta allarme”. Così il direttore generale dello Spallanzani Francesco Vaia all’Ansa. Vaiolo delle scimmie, Vaia: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 maggio 2022)a tre ini accertati die sono tutti in carico all’Istituto Malattie infettive Lazzarodi Roma. Sono correlati al caso zero. “Primo messaggio da dare: nessun allarme. Situazione da tenere sotto controllo ma non desta allarme”. Così il direttore generale delloFrancesco Vaia all’Ansa., Vaia: L'articolo proviene da Inews24.it.

