Ucraina news, Zelensky: 'Nella notte missili su Desna, molti morti' (Di venerdì 20 maggio 2022) Kadyrov: "Avremmo finito da tempo, ma Putin vuole preservare i civili" Roma, 20 maggio 2022 - E' l'86esimo giorno di guerra in Ucraina dopo l'invasione della Russia, in questa conta dei giorni che ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Kadyrov: "Avremmo finito da tempo, ma Putin vuole preservare i civili" Roma, 20 maggio 2022 - E' l'86esimo giorno di guerra indopo l'invasione della Russia, in questa conta dei giorni che ...

Advertising

HuffPostItalia : La gaffe di Bush: 'L’invasione del tutto ingiustificata e brutale dell’Iraq... Volevo dire dell’Ucraina' - vaticannews_it : Forse qualcuno pensava che i bambini europei avrebbero chiesto alle mamme cos’era la guerra, ma si sbagliava. Lo ch… - repubblica : Armi all'Ucraina, non passa alla Camera l'ordine del giorno per fermarle. E anche il M5S vota contro [di Serenella… - Cecilia3196 : RT @Giorgiolaporta: Tra 289 giorni si dovrebbe votare per le #ElezioniPolitiche. Tra #Covid, #Ucraina e #vaiolodellescimmie, ci sono quasi… - maryfagi : RT @OrtigiaP: Il crollo della catena di approvvigionamento ha preceduto la guerra in Ucraina, ma la guerra ha solo intensificato i problemi… -