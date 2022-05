Terremoti:sciame sismico nel crotonese, scosse fino a 3.3 (Di venerdì 20 maggio 2022) sciame sismico nel crotonese. Una quindicina di movimenti tellurici, l'ultimo dei quali di magnitudo 3.3, sono stati registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022)nel. Una quindicina di movimenti tellurici, l'ultimo dei quali di magnitudo 3.3, sono stati registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di ...

RiccardoCampi : Sciame sismico del 2012: terremoti oltre 3 MW da maggio a giugno: 258. - iTECproject : RT @AnsaMolise: Terremoti: sciame sismico in Molise, nella notte 15 scosse - infoitinterno : Terremoti: sciame sismico in Molise, nella notte 15 scosse - AnsaMolise : Terremoti: sciame sismico in Molise, nella notte 15 scosse - infoitinterno : Terremoti, sciame sismico in Molise: panico e gente in strada -