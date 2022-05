Sanità | Piovella Soi | “Chirurgia oculistica in diretta vera formazione medici”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Lainna non esiste, esiste semmai unachirurgica perché laè in continua evoluzione, quindi bisogna avere un percorso di studio senza mai dimenticare di tutelare sempre il paziente. Ogni innovazione chirurgica ovviamente comporta delle complicazioni, che prima non possiamo conoscere. Per questo motivo bisogna prima di tutto sostenere e tutelare il paziente e, di conseguenza, fare in modo rapidissimamente che queste nuove conoscenze, queste nuove capacità, vengano messe a disposizione dei pazienti” . Così Matteo, presidente della Società oftalmologica italiana, a margine del 19esimo Congresso internazionale Soi che proprio allainha dedicato un focus di 2 ...