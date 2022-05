Roma | rapinano una gioielleria e fuggono occupando la strada con i cassonetti della spazzatura

(Di venerdì 20 maggio 2022) Erano circa le 2:30 di notte quando, una banda di ladri, ha iniziato il colpo allain via M.gnoli a Medaglie D’Oro. Avevano preparato tutto. Sono entrati tagliando la serranda, probabilmente con un frullino. All’inizio i rumori hanno svegliato pochi residenti, ma quando hanno iniziato a saccheggiare l’intero negozio tutti hanno capito. Così l’allarme ai Carabinieri. Nonostante l’arrivo tempestivo degli agenti il gruppo è riuscito a scappare ostacolando l’inseguimento. Leggi anche: Attentato in casa di Antonio Di Silvio: sconosciuto appicca il fuoco. È caccia all’uomo La rapina a Medaglie D’Oro I rapinatori avrebbero portato via bracciali, collane, orecchini in oro, e altri gioielli esposti nelle vetrine. Non si sa ancora a quanto ammonta il bottino ma, secondo le prime indagini, si tratta di un valore importante. Il taglio fatto alla ...

