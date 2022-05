Rolex sottratto a una donna a Milano | 19enne arrestato a Napoli

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statodalla polizia diperché ritenuto l’autore di una rapina di un orologio di lusso avvenuta giorni fa nel capoluogo lombardo. Il giovane è statosu ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di, dopo che il complice con il quale aveva agito era stato bloccato nelle immediatezze dell’aggressione, avvenuta il 29 aprile scorso in corso Genova. In quell’occasione una 29enne era stata avvicinata da due persone su uno scooter che dopo averla aggredita le avevano preso un Rokex dal polso. Laera stata aiutata da un barista che aveva assistito alla scena, mentre una guardia giurata aveva bloccato uno dei due rapinatori, anch’egli, poi ...

