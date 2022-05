“Mentre la terra tremava…”, il sisma in Emilia raccontato dieci anni dopo dalle voci di Ligabue, Beppe Carletti e Franco Gabrielli (Di venerdì 20 maggio 2022) Ascolta “Decennale sisma 2012: Emilia più di prima” su Spreaker. “Mentre la terra tremava, andai nella camera di mia figlia e pensai che se l’epicentro non era sotto i nostri piedi, allora quello era un terremoto particolarmente devastante. E purtroppo così fu”. È lapidario il rocker Emiliano Luciano Ligabue Mentre ricorda la notte del 20 maggio del 2012, quando la terra iniziò a tremare sotto Finale Emilia e in gran parte della pianura Emiliana. Le due grandi scosse del 20 e del 29 maggio 2012, la paura di quelle settimane, le vittime, i crolli e il dolore per avere perso quello che si era costruito nel tempo. Poi la macchina per la gestione dell’emergenza, la solidarietà dell’Italia per aiutare le popolazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Ascolta “Decennale2012:più di prima” su Spreaker. “latremava, andai nella camera di mia figlia e pensai che se l’epicentro non era sotto i nostri piedi, allora quello era un terremoto particolarmente devastante. E purtroppo così fu”. È lapidario il rockerno Lucianoricorda la notte del 20 maggio del 2012, quando lainiziò a tremare sotto Finalee in gran parte della pianurana. Le due grandi scosse del 20 e del 29 maggio 2012, la paura di quelle settimane, le vittime, i crolli e il dolore per avere perso quello che si era costruito nel tempo. Poi la macchina per la gestione dell’emergenza, la solidarietà dell’Italia per aiutare le popolazioni ...

Advertising

agata46_ : @DiegoFusaro Mentre lei innalza l'altarino e consacra il despota criminale, lo stesso sta continuando nello stermin… - pierospinazzola : @Massimi47715989 Un video filmato da un drone il 5 marzo 'fornisce la prima prova visiva che conferma il racconto d… - ElizabethRavag1 : @blanchewitch17 @SplendorSolis00 Una volta con mio cognato al suo pub facemmo una gara di tequila bumbum. Dopo 12 a… - tittiscotti : Uno dei primi provini per La buona terra, facevo un cinese!Mi truccano e mi mettono insieme a P.Muni ma ero troppo… - FDFinoallafine1 : @Gianlucaimpa Mentre la presentavano è caduta a terra... rigore per l'Inter #Valeri #Irrati etc etc etc. -