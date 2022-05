Luigi e Carola escono allo scoperto | il vincitore di Amici 21 non si nasconde più

(Di venerdì 20 maggio 2022)sono la non-coppia che più ha fatto sognare i fan di21, una sintonia e complicità che sono difficili da trovare Quanti fan hanno sognato con la coppia ballerina-cantante di21? Sicuramente in tanti visto che per mesi interi il loro nome è stato in trend topic su Twitter, adesso L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

dalilanucera1 : un evento con Luigi, Carola e Crytical é d’obbligo. @TIM_Official ANDATE TUTTI SOTTO I POST DI TIM SU INSTAGRAM E… - dalilanucera1 : @TIM_Official @AmiciUfficiale VOGLIAMO UN EVENTO CON LUIGI CAROLA E CRYTICAL @TIM_Official - Ludo___1 : RT @tienimistanotte: giugiulola e il santo sono così infossati per carola puddu e Luigi strangis - vale37266062 : RT @ValentinaSelle4: @this_isme_22 @albelama1 Albe aveva capito tutto già dall’inizio..non era amicizia era un flertare puro da entrambi le… - _whereverillgo : AVREMO LA REUNION CAROLA E CHRISTIAN ADESSO VOGLIO ANCHE CAROLA E MATTIA CAROLA E CRYTICAL CAROLA E LUCA AH SI E AN… -

Pochi giorni fa, a Chi Magazine,aveva confidato di aver sentito, di volerle 'un sacco di bene' e di essere molto 'concentrato sulla musica' . Dichiarazioni che avevano fatto credere ...Ma ad Amici sono nate amicizie ed in alcuni casi è anche sbocciato l'amore, come Serena ed Albe ad esempio oppure tra Sissy e Dario; e quanto invece aNella puntata andata in onda il ...Luigi e Carola sono la non-coppia che più ha fatto sognare i fan di Amici 21, una sintonia e complicità che sono difficili da trovare Quanti fan hanno sognato con la coppia ballerina-cantante di Amici ...In un'intervista Luigi Strangis svela con chi è rimasto in contatto dopo Amici 21: ecco le dichiarazioni del cantante.