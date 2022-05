La Cina intrappolata dalle sue rigidità nella lotta al covid (Di venerdì 20 maggio 2022) Nonostante gli errori evidenti nella gestione della pandemia e le loro conseguenze sociali ed economiche, Pechino non cambia strategia. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Nonostante gli errori evidentigestione della pandemia e le loro conseguenze sociali ed economiche, Pechino non cambia strategia. Leggi

Advertising

Raf17Pallotto : RT @iuvinale_n: Come la Russia di Putin la Cina di Xi sembra essere intrappolata in quello che si è recentemente definito ciclo di feedback… - simonetti_lina : RT @iuvinale_n: Come la Russia di Putin la Cina di Xi sembra essere intrappolata in quello che si è recentemente definito ciclo di feedback… - JStraccini : RT @iuvinale_n: Come la Russia di Putin la Cina di Xi sembra essere intrappolata in quello che si è recentemente definito ciclo di feedback… - MichelaRoi : RT @iuvinale_n: Come la Russia di Putin la Cina di Xi sembra essere intrappolata in quello che si è recentemente definito ciclo di feedback… - ExtremaRatio4 : Come la Russia di Putin la Cina di Xi sembra essere intrappolata in quello che si è recentemente definito ciclo di… -