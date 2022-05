Juventus, il danno oltre la beffa: la sentenza gela Agnelli (Di venerdì 20 maggio 2022) La stagione si avvia alla sua conclusione, e con le prime sentenze la Juventus incassa indirettamente sfottò e un duro colpo economico. Il calcio è un mondo ovviamente interconnesso, dove il risultato sul campo ha un grande valore ma può comunque essere influenzato anche da quanto accade molto lontano. È quello che succederà del resto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 maggio 2022) La stagione si avvia alla sua conclusione, e con le prime sentenze laincassa indirettamente sfottò e un duro colpo economico. Il calcio è un mondo ovviamente interconnesso, dove il risultato sul campo ha un grande valore ma può comunque essere influenzato anche da quanto accade molto lontano. È quello che succederà del resto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : La sconfitta dei Rangers nella finale di #EuropaLeague ha avuto conseguenze importanti per la #Juventus: Ramsey tor… - diannasnj : @Silvia_Mio86 @dianartemide12 @LuigiPortioli @juventusfc #DiMaria e #Pogba non ti danno un nuovo inizio, non ti las… - it_inter : A Torino danno per scontato che il matrimonio tra #Perisic e la Juventus si farà GDS -