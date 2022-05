Governo: Letta, 'responsabilità e unità, Draghi fino a fine legislatura' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "responsabilità e unità: due parole che devono guidare l'azione di Governo in questo periodo cosi delicato e complesso. Sono convinto che il Governo Draghi debba continuare il suo lavoro fino alla scadenza naturale della legislatura. Lo dico oggi su Faz". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - ": due parole che devono guidare l'azione diin questo periodo cosi delicato e complesso. Sono convinto che ildebba continuare il suo lavoroalla scadenza naturale della. Lo dico oggi su Faz". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

