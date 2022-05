Giornata api, Coldiretti Lazio: “Sos caldo, addio ad 1 vaso di miele su 3” (Di venerdì 20 maggio 2022) Sos caldo negli alveari italiani, dove le alte temperature stressano le api limitando l’attività di raccolta del polline e aggravando una situazione che nell’ultimo anno ha visto dire addio a un vaso di miele italiano su tre, proprio per effetto dei cambiamenti climatici, con sei eventi estremi al giorno tra siccità, incendi, bombe d’acqua e gelo che hanno compromesso pesantemente la vita nelle arnie. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti in occasione della Giornata mondiale delle api (leggi qui) proclamata dall’Onu con le sentinelle dell’ambiente al mercato di Campagna Amica in via Tiburtina 695 a Roma per far conoscere la vita delle api e toccare con mano tutte le meraviglie della “bee economy, dai cyber alveari alla prima sfilata dei mieli d’Italia, per iniziativa delle donne ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022) Sosnegli alveari italiani, dove le alte temperature stressano le api limitando l’attività di raccolta del polline e aggravando una situazione che nell’ultimo anno ha visto direa undiitaliano su tre, proprio per effetto dei cambiamenti climatici, con sei eventi estremi al giorno tra siccità, incendi, bombe d’acqua e gelo che hanno compromesso pesantemente la vita nelle arnie. E’ quanto emerge dall’analisi diin occasione dellamondiale delle api (leggi qui) proclamata dall’Onu con le sentinelle dell’ambiente al mercato di Campagna Amica in via Tiburtina 695 a Roma per far conoscere la vita delle api e toccare con mano tutte le meraviglie della “bee economy, dai cyber alveari alla prima sfilata dei mieli d’Italia, per iniziativa delle donne ...

