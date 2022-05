(Di venerdì 20 maggio 2022) L’Associazione ItalianaOnlus (AISM), presieduta da Francesco Vacca, e la Fondazione (FISM) Onlus, presieduta dal Professor Mario A. Battaglia, da oltre 50 anni combattono una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale: la. La, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante, colpisce maggiormente i giovani e le donne e si manifesta soprattutto tra i 20 e i 40 anni, momento della vita in cui si pensa a progetti importanti per il futuro: lo studio, il lavoro, le relazioni sociali e la famiglia. Diventa fondamentale raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica e per garantire i servizi di assistenza e supporto all’autonomia alle persone colpite da. Per ...

... uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra Associazione rappresentare la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare lamultipla' dichiara ..." Bentornata Gardensia "lamultipla con un fiore " è un evento nazionale dell'Associazione ItalianaMultipla (AISM). Con l'acquisto di una pianta di gardenia si finanzierà ... Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio circa 200 mila piante di Gardenia verranno distribuite da 14 mila volontari per la lotta alla sclerosi multipla.Il gruppo dei volontari di Sondrio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in collaborazione con la Sezione Aism di Como, ha organizzato la prima camminata benefica per sostenere la ricerca. La ...