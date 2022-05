Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182: 'Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto' (Di venerdì 20 maggio 2022) 'Uscire con Mark Hoppus dei Blink 182 era un sogno. Ora ha assunto un significato diverso'. Fedez dal suo profilo Instagram racconta l'incontro a Milano con Mark Hoppus , leader dei Blink 182 e da ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) 'Uscire condei182 era un sogno. Ora ha assunto un significato diverso'.dal suo profilo Instagram racconta l'incontro a Milano con, leader dei182 e da ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182: «Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto» https://t.co… - leggoit : Fedez incontra Mark Hoppus dei Blink 182: «Ci siamo scritti da quando ho scoperto il tumore. Confesso, ho pianto» - chiaralp2 : RT @_riverflow_: A me fa piangere l’entusiasmo di Fedez quando incontra i suoi idoli o fa cose che lo appassionano. Secondo me quando sei c… - xhelenadelonge : fedez grande fan dei blink da sempre che incontra mark hoppus e ci va a cena insieme non lo so sembra una fanfaction - martini_elisaa : @Fedez che si incontra mark hoppus e ci passa insieme una sera >>>> -