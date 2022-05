Estefania Bernal torna alla carica: “È tutto calcolato”: triangolo scandaloso in Honduras (Di venerdì 20 maggio 2022) Estefania Bernal potrebbe essere la protagonista di un nuovo inaspettato triangolo all’Isola dei Famosi: il sospetto dei naufraghi La mossa di Estefania Bernal (screenshot sito Isola)Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha un motto ben preciso ovvero “tutto può cambiare“. Una frase che sembra essere perfetta visto quanto sta accadendo tra alcuni naufraghi. Coinvolta soprattutto la modella Estefania Bernal che sembrerebbe aver messo definitivamente un punto alla sua storia con il compagno di avventura Roger Balduino. I due sono stati i protagonisti della prima storia d’amore di questa edizione ma poi la situazione è drasticamente cambiata. Complice l’arrivo per alcuni giorni di Beatriz, ex di Balduino, la ... Leggi su direttanews (Di venerdì 20 maggio 2022)potrebbe essere la protagonista di un nuovo inaspettatoall’Isola dei Famosi: il sospetto dei naufraghi La mossa di(screenshot sito Isola)Questa edizione dell’Isola dei Famosi ha un motto ben preciso ovvero “può cambiare“. Una frase che sembra essere perfetta visto quanto sta accadendo tra alcuni naufraghi. Coinvolta sopratla modellache sembrerebbe aver messo definitivamente un puntosua storia con il compagno di avventura Roger Balduino. I due sono stati i protagonisti della prima storia d’amore di questa edizione ma poi la situazione è drasticamente cambiata. Complice l’arrivo per alcuni giorni di Beatriz, ex di Balduino, la ...

