Draghi depone una corona d'alloro al Sacrario di Custoza (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si e' recato in visita stamane all'Ossario di Custoza, nel Veronese, deponendo una corona d'alloro al Mausoleo, che ricorda le vittime della prima e della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mariosi e' recato in visita stamane all'Ossario di, nel Veronese,ndo unad'al Mausoleo, che ricorda le vittime della prima e della ...

Advertising

voceditalia : Draghi depone corona d’alloro al Sacrario di Custoza - DuccioTessadri : @davcarretta Un aneddoto che non depone a favore di Draghi, anche per il solo fatto di avere raccontato in pubblico… - dileguossi : @cinico_realista @Alexanderxxvii1 Tutto é possibile, ma la sua storia depone a suo sfavore (cabala) poi se fa il ga… -