Chi perde lo scudetto finirà nei guai | che cosa rischiano davvero Inter e Milan

(Di venerdì 20 maggio 2022) Saranno Doveri e Di Bello gli arbitri dellonell'ultima giornata di Serie A. Il primo dirigerà ilnella sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo (Aureliano al Var), il secondo sarà a San Siro per il match dei nerazzurri contro la Sampdoria (Var, Irrati). Due sfide che si giocheranno in contemporanea domenica alle 18. Marco Di Bello è una sorta di amuleto per i nerazzurri. Nelle 12 occasioni in cui il 40enne di Brindisi ha abitrato l'non è mai arrivata una sconfitta, ma 4 pareggi e 8 vittorie. L'ultimo precedente è il quarto di finale in Coppa Italia, contro la Roma (2-0 a San Siro). Ma Di Bello ha arbitrato anche lo 0-3 all'Olimpico della 16esima giornata di campionato, sempre di fronte ai giallorossi. Anche ilperò può sorridere per la scelta di Daniele Doveri. Nelle 25 volte che lo ...

Advertising

Libero_official : Il retroscena sulla corsa scudetto: Milan e Inter corrono un grosso rischio, cosa può accadere a chi perde… - PpPagliaro : La #resistenza Ucraina sarà lunga e difficile, perché superata l’emotività dell’invasione, la maggioranza silenzios… - Manylita71 : @GiusCinelli E chi se lo perde ?? - GiovanniMotta2 : Toh! Che strano. Che coincidenza! Chi l'avrebbe mai detto. Tanto una brava persona....La stilista Elisabetta Franch… - AndyTheZup : @cremino01 Il 90% delle volte poi Giancazza lavora in un contesto inefficiente, senza gestire deleghe e dove si per… -

Milano Finanza

...il sindacato guidato a livello provinciale da Fiore aveva proposto di introdurre incentivi per... E siquel rapporto di fiducia che caratterizza la professione.A sei mesi dal via libera in Cdm, il premier ha ritenuto intollerabile non solo l'impuntarsi del centrodestra sugli stabilimenti - in ballo il tema delle deroghe e del giusto indennizzo aperderà ... Chi vince e chi perde in borsa con il RepowerUe Mi permetto di invitare i presidenti di Russia e di Stati Uniti e, perché no, di Cina, a leggere il mio romanzo distopico (fa ...