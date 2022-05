Bucha | il New York Times mostra i filmati delle stragi di civili da parte dei russi | video

Advertising

DavidPuente : Per chi avesse ancora toni dubbiosi sulla responsabilità dei russi a Bucha ?? - RaiNews : Nuove prove, inclusi tre video in possesso del New York Times, mostrerebbero come i paracadutisti russi abbiano rad… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il New York Times pubblica dei video: nuove prove di civili giustiziati a Bucha. Dalle telecamere di sicu… - to133 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il New York Times pubblica dei video: nuove prove di civili giustiziati a Bucha. Dalle telecamere di sicurezza,… - autocostruttore : RT @lucianocapone: Immagino che tutti quelli che avevano “dubbi” sui responsabili dei massacri a Bucha, da Barbara Spinelli a Toni Capuozzo… -

IlYork Times ha diffuso dei video che mostrano come i russi abbiano giustiziato almeno 8 uomini ucraini ail 4 marzo scorso. Si vedono forze paracadutiste russe che catturano un gruppo ...Tra questi, che secondo Peskov è una 'brillante e sanguinosa messa in scena che Kiev ... Antony Blinken, incontrerà il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu aYork nei prossimi giorni ...Gli ostaggi sono poi costretti a mettersi a terra, come segnala un secondo filmato, sempre il 4 marzo, girato da un testimone in una casa vicina. Il New York Times pubblica video inediti di atrocità c ...CCTV taken near Yablunska Street, in the Ukrainian city of Bucha, shows two Russian paratroopers leading nine Ukrainian men to an office building where they were later found shot dead.