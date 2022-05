AEK Atene, UFFICIALE: l'ex Inter Almeyda è il nuovo allenatore (Di venerdì 20 maggio 2022) Matias Almeyda vola in Grecia. Il tecnico argentino, ex calciatore di Inter, Lazio e Parma, ha firmato un contratto fino al 2024 con l'AEK... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Matiasvola in Grecia. Il tecnico argentino, ex calciatore di, Lazio e Parma, ha firmato un contratto fino al 2024 con l'AEK...

