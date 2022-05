WhatsApp, arriva l’attesissima svolta: tutto pronto per l’addio “silenzioso” (Di giovedì 19 maggio 2022) . Sarà una novità molto apprezzata da tutti gli utenti della piattaforma Finalmente sarà possibile lasciare “silenziosamente” le chat di gruppo, senza che nessuno degli altri partecipanti se ne accorga. Un passaggio veramente fondamentale per molti di noi. E’ un periodo di grande fermento questo per WhatsApp. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) . Sarà una novità molto apprezzata da tutti gli utenti della piattaforma Finalmente sarà possibile lasciare “silenziosamente” le chat di gruppo, senza che nessuno degli altri partecipanti se ne accorga. Un passaggio veramente fondamentale per molti di noi. E’ un periodo di grande fermento questo per. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Accipicchina : Quante volte ci succede di sentire il nostro telefono che emette quel suonino tipico di un messaggio di chat su wha… - askingthedaises : @reveurdjarin ed è qui che alessia arriva in soccorso su WhatsApp - ChrisChance__ : Come vedete, la sua risposta arriva alle 22:38, orario di VPG, in cui mi da la loro presenza. Nel mentre, in una ch… - martapacifica : quando un messaggio su whatsapp non arriva al destinatario perché non prende internet quando poi gli arriva con che orario gli arriva veloci - simcha90 : RT @Luca_15_5: Lo avevano scelto qualche settimana fa, poi si è ammalato e invece di aspettare che guarisse hanno comprato un cucciolo Ora… -