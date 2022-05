Ultime Notizie – Svezia e Finlandia in Nato, da Erdogan ancora un no (Di giovedì 19 maggio 2022) La Turchia ha informato i suoi alleati della Nato che dirà no all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza e non intende cambiare la sua posizione. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. “Non vogliamo fare due volte lo stesso errore. Perciò continueremo con decisione la nostra politica al riguardo. Abbiamo detto ai nostri partner che diremo no all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato“, ha detto Erdogan in un discorso ai giovani. Erdogan ha fatto riferimento al malcontento della Turchia per la partecipazione della Grecia alle attività militari della Nato a partire dal 1980, che ha definito un errore che non va ripetuto. “Stiamo perseguendo una politica ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) La Turchia ha informato i suoi alleati dellache dirà no all’ingresso dinell’Alleanza e non intende cambiare la sua posizione. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. “Non vogliamo fare due volte lo stesso errore. Perciò continueremo con decisione la nostra politica al riguardo. Abbiamo detto ai nostri partner che diremo no all’adesione dialla“, ha dettoin un discorso ai giovani.ha fatto riferimento al malcontento della Turchia per la partecipazione della Grecia alle attività militari dellaa partire dal 1980, che ha definito un errore che non va ripetuto. “Stiamo perseguendo una politica ...

