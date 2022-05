Ultime Notizie – Roland Garros 2022, sorteggio tabellone: i match di Sinner e Musetti (Di giovedì 19 maggio 2022) Un possibile quarto di finale tra Novak Djokovic e Rafa Nadal accende l’attesa dei tifosi dopo il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2022 che prende il via domenica 22 maggio. Nella sezione del serbo anche Alexander Zverev, la testa di serie più alta tra i suoi possibili avversari in semifinale. Jannik Sinner, unico azzurro tra i primi sedici favoriti del seeding, è nella parte bassa, nell’ottavo di Andrey Rublev e nel quarto di Daniil Medvedev. Questi i teorici ottavi di finale, se tutti dovessero rispettare le teste di serie: (1) Novak Djokovic (Srb) – (15) Diego Schwartzman (Arg); (9) Felix Auger-Aliassime (Can) – (5) Rafa Nadal (Esp); (3) Alexander Zverev (Ger) – (13) Taylor Fritz (Usa); (10) Cameron Norrie (Gbr) – (6) Carlos Alcaraz (Esp); (8) Casper Ruud (Nor) ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Un possibile quarto di finale tra Novak Djokovic e Rafa Nadal accende l’attesa dei tifosi dopo ildelprincipale delche prende il via domenica 22 maggio. Nella sezione del serbo anche Alexander Zverev, la testa di serie più alta tra i suoi possibili avversari in semifinale. Jannik, unico azzurro tra i primi sedici favoriti del seeding, è nella parte bassa, nell’ottavo di Andrey Rublev e nel quarto di Daniil Medvedev. Questi i teorici ottavi di finale, se tutti dovessero rispettare le teste di serie: (1) Novak Djokovic (Srb) – (15) Diego Schwartzman (Arg); (9) Felix Auger-Aliassime (Can) – (5) Rafa Nadal (Esp); (3) Alexander Zverev (Ger) – (13) Taylor Fritz (Usa); (10) Cameron Norrie (Gbr) – (6) Carlos Alcaraz (Esp); (8) Casper Ruud (Nor) ...

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - gilnar76 : Ultime Notizie Serie A: rabbia dei tifosi del #Milan, annuncio di Lotito su Milinkovic-Savic #Acmilan #Seriea… - News24_it : Covid, oggi in Italia 30.310 casi e 108 morti. Gimbe: “Contagi calano ma molto più lentamente”: ultime notizie e bo… - TheRoundedTable : @andolfree @Manutom11 @Corriere diciamo invece che sei un poco ignorantella? si dai diciamolo 'la regione più omofo… -